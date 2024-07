ACIDENTE FEIO EM TARUMÃ COM ALE NAVARRO NA MERCEDES! 09/01/23

Aclr |Do canal Canal An09 no YouTube

O Programa Ultrapassagem de hoje conta com mais um episódio eletrizante do On board com tudo que aconteceu em Tarumã.

Após um fim de semana bom em Londrina com pódio para os nossos 2 pilotos do time, viemos a Tarumã e parece que não começou tão bem assim, um fim de semana de chuva que dividiu opinião entre nossos pilotos, entre treinar na pista molhada com os pneus de chuva ou não, e os ânimos esquentaram entre o time. Depois da classificação é hora da largada mais uma vez um clima entre nossos pilotos e espera ai, um acidente feio abala o time!

Dá o play e confira!!!

