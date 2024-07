Acidente fatal: novidades no caso dos amigos Jean e Jefferson

Aclr |Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube

Alto contraste

A+

A-

Você acompanhou na Tribuna do Povo o trágico caso dos amigos Jean e Jefferson, que se envolveram em uma briga e saíram de carro, resultando em um grave acidente. O veículo de luxo em que estavam colidiu com um caminhão e depois com um muro, levando à morte imediata de um deles, enquanto o outro faleceu a 100 metros do local do impacto. Agora, surgem novas informações sobre esse caso que chocou a comunidade. Lincoln Pradal traz todos os detalhes e atualizações sobre o que realmente aconteceu naquela fatídica noite. Fique por dentro das investigações e descubra o que mudou desde o acidente.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.