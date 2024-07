Acidente fatal no Planalto Norte: uma morte e três feridos em São Bento do Sul

Aclr |Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube

No fim de semana, o trânsito no Planalto Norte de Santa Catarina foi palco de uma tragédia. Um grave acidente em São Bento do Sul resultou na morte de uma pessoa e deixou outras três feridas. O incidente tem gerado discussões sobre a segurança nas estradas da região. A Polícia Rodoviária e os serviços de emergência foram acionados imediatamente, mas infelizmente uma vida foi perdida. As autoridades estão investigando as causas do acidente para evitar que tragédias como essa se repitam. Confira todos os detalhes sobre esse triste ocorrido e as medidas que estão sendo tomadas para aumentar a segurança nas estradas de São Bento do Sul.

