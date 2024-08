Acidente fatal na SC-418: colisão entre carro e caminhão deixa duas mortes Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 13/08/2024 - 15h02 (Atualizado em 15/08/2024 - 01h45 ) ‌



Um grave acidente na SC-418 resultou em duas mortes nesta manhã. A colisão envolveu um carro e um caminhão, e ambos os veículos sofreram danos significativos. A equipe da Tribuna do Povo esteve no local para cobrir o acidente e trazer as últimas informações sobre o ocorrido. Assista à reportagem para saber mais detalhes sobre as circunstâncias da colisão e as vítimas envolvidas.

