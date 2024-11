Acidente fatal na BR-376: homem morre no mesmo local de um dos piores acidentes da região Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 06/11/2024 - 15h51 (Atualizado em 07/11/2024 - 02h03 ) twitter

Um grave acidente na BR-376 resultou na morte de um homem, e o mais chocante é que essa ocorrência aconteceu no mesmo local onde, em uma tragédia anterior, nove pessoas perderam a vida. O cinegrafista Ricardo Alves esteve no local do acidente e traz os detalhes dessa nova tragédia no trânsito. Acompanhe agora os acontecimentos e os esforços para entender o que provocou mais esse acidente.

