Acidente Fatal: motociclista colide com carro e não resiste aos ferimentos | Manhã Total
01/08/2024 - 16h23 (Atualizado em 02/08/2024 - 02h11 )



Um grave acidente ocorrido na noite de ontem, na BR-354, próximo a Santa Rosa da Serra, resultou na morte de um motociclista de 36 anos. Segundo informações da Polícia Rodoviária, o acidente envolveu uma motocicleta e um carro de passeio.

De acordo com o relato do motorista do carro, de 58 anos, ele seguia pela rodovia quando, ao chegar ao entroncamento com a rodovia LMG-795, o motociclista adentrou a pista principal sem observar a presença do veículo. O impacto da colisão foi violento, arremessando tanto a motocicleta quanto o condutor.

Infelizmente, o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A perícia técnica foi acionada para realizar os trabalhos de praxe e o Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo. A Polícia Rodoviária registrou a ocorrência e adotou as medidas cabíveis. A pista, que havia sido interditada, foi liberada por volta das 9 horas da noite.

