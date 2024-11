Acidente fatal: mais uma vítima no trânsito da região Norte de Santa Catarina Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 17/10/2024 - 14h58 (Atualizado em 19/10/2024 - 01h49 ) twitter

Em mais uma ocorrência trágica no trânsito da região Norte de Santa Catarina, uma vida foi perdida em um acidente. Os detalhes ainda estão sendo apurados, mas a situação já gera preocupações sobre a segurança nas estradas locais. Vamos acompanhar as informações no Giro da Tribuna do Povo, que traz os relatos sobre este triste episódio que marca a vida da comunidade. A população se mobiliza em busca de soluções para evitar que mais vidas sejam ceifadas nas estradas.

