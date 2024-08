Acidente fatal: homem morre após galho de eucalipto cair em trabalhos na região Norte Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 02/08/2024 - 15h16 (Atualizado em 03/08/2024 - 01h50 ) ‌



Na Região Norte, mais um trágico acidente de trabalho terminou com uma morte. Um homem, que estava cortando eucaliptos, foi fatalmente atingido por um galho que caiu. Acompanhe agora os detalhes dessa ocorrência com Edinei Wassoaski, que traz todas as informações sobre o acidente. A reportagem explora as circunstâncias do incidente, a resposta dos serviços de emergência e o impacto sobre a comunidade local.

