Acidente fatal em Jaraguá do Sul: Felipe Bambace traz atualizações
22/08/2024 - 15h23 (Atualizado em 24/08/2024 - 01h50 )



Carlos Antunes de Oliveira é o nome do motociclista que perdeu a vida em um grave acidente em Jaraguá do Sul. Felipe Bambace volta ao vivo na Tribuna do Povo para trazer as informações mais recentes sobre o caso. Acompanhe a cobertura completa e as atualizações sobre o trágico acidente.

