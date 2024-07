Acidente envolvendo um ônibus em Itapetininga (SP) pode ter sido causado por falhas

Aclr |Do canal Fala Brasil no YouTube

Na madrugada de hoje (5) em Itapetininga, interior de São Paulo, um acidente envolvendo um ônibus resultou na morte de ao menos 10 pessoas. Além disso, mais de 40 estão feridos. Segundo relatos iniciais, o veículo apresentou problemas no motor e no volante antes de sair da estrada e colidir com uma pilastra de um viaduto. Cinco feridos foram encaminhados ao hospital em estado grave, enquanto os demais receberam atendimento por ferimentos leves a moderados. A Polícia Civil e a Agência Nacional de Transportes Terrestres estão investigando o ocorrido.

