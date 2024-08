Acidente envolvendo três veículos deixa cinco mortos e 11 feridos no Mato Grosso Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 31/07/2024 - 11h16 (Atualizado em 01/08/2024 - 01h47 ) ‌



Um acidente envolvendo três veículos deixou cinco mortos e 11 feridos, em Rondonópolis, em Mato Grosso. O acidente aconteceu na BR-364, hoje (29) de manhã. Uma carreta invadiu a pista contrária e bateu de frente com um ônibus que transportava cerca de 25 passageiros. Outro caminhão, carregado com óleo diesel, também foi atingido. Um incêndio destruiu todos os veículos, e os bombeiros foram acionados para combater as chamas. Os 11 feridos foram levados ao hospital com politraumatismos, mas o estado de saúde deles não foi divulgado. Uma perícia deve esclarecer o que causou o acidente.

