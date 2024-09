Acidente entre sete veículos deixa um morto e 10 feridos em Guaratuba (PR) Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 02/09/2024 - 12h17 (Atualizado em 03/09/2024 - 02h28 ) ‌



Um engavetamento envolvendo sete veículos na BR-376, na cidade de Guaratuba, Paraná, deixou um morto e 10 feridos. A vítima de 74 anos era o motorista de um dos caminhões envolvidos. A colisão envolveu cinco carretas e dois carros. Após as batidas entre os veículos, um dos caminhões pegou fogo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, havia congestionamento devido ao excesso de veículos no momento do acidente.

