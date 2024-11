Acidente entre motos deixa dois pilotos feridos, na zona Leste de Franca Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 14/10/2024 - 15h00 (Atualizado em 15/10/2024 - 01h56 ) twitter

Um acidente envolvendo duas motos deixou dois motociclistas feridos neste final de semana, no bairro São Luiz, Zona Leste de Franca. Segundo testemunhas, as vítimas seguiam pela avenida Major Elias Motta no mesmo sentido, quando bateram na rotatória; uma das motocicletas ficou destruída.

