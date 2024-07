Acidente entre motociclista e caminhão deixa um morto e outro ferido | Balanço Geral Minas

Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

Alto contraste

A+

A-

Mais uma vida perdida no trânsito choca a comunidade após um grave acidente na manhã de hoje na Avenida José Andraus Gassani, no Distrito Industrial. Segundo as primeiras informações do Corpo de Bombeiros, o acidente envolveu um caminhão e uma motocicleta por volta das sete da manhã, resultando em consequências fatais.

O condutor da motocicleta, um mototaxista de 54 anos, estava inconsciente, politraumatizado e sem sinais vitais no momento da chegada dos socorristas, sendo constatado o óbito no local. O garupa, de 26 anos, estava consciente, porém com fratura na mandíbula e escoriações pelo corpo, sendo encaminhado ao pronto-socorro da UFU para atendimento médico urgente.

A Polícia Militar e a Polícia Civil estiveram no local para os procedimentos necessários e a investigação da dinâmica do acidente. A comunidade aguarda por mais detalhes sobre o ocorrido, enquanto lamenta mais uma tragédia no trânsito, reforçando a importância da segurança e responsabilidade ao dirigir.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Publicidade

Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=2pyTUWP_40g

Publicidade

👉 https://www.youtube.com/watch?v=0qIrSL5QC5E

👉 https://www.youtube.com/watch?v=jgYnElquyNo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Baixe o PARANAÍBA PLAY e assista nossa programação AO VIVO: https://tvparanaiba.com.br/play

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

#tvparanaiba #grupoparanaiba #uberlândia #acidente

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.