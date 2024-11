Acidente entre moto e carro deixa dois feridos em Uberlândia | Balanço Geral Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 15/10/2024 - 14h30 (Atualizado em 16/10/2024 - 02h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um acidente envolvendo uma moto e um carro foi registrado na manhã de hoje no bairro Brasil. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o motociclista trafega na contramão pela Rua Porto Alegre e colide com um carro que seguia pela Avenida Amazonas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os dois ocupantes da moto precisaram de atendimento médico. Um jovem de 21 anos reclamava de dores na lombar, enquanto uma mulher de 19 anos relatava dores na cabeça e no cotovelo. A Polícia Militar foi acionada, mas quando chegou ao local, os envolvidos já haviam deixado a cena do acidente.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=Z3xL3XP16ic

👉 https://www.youtube.com/watch?v=JZ695H6WXcA

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=d_nG41GnWUY

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba #uberlândia #acidente #motociclista

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.