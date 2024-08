Acidente entre dois ônibus deixa cinco pessoas feridas na BR-354 | Cidade Alerta Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 05/08/2024 - 18h34 (Atualizado em 06/08/2024 - 02h04 ) ‌



Na manhã desta segunda-feira, por volta das 6h10, um grave acidente envolvendo dois ônibus ocorreu no km 326 da BR-354. A Polícia Rodoviária Militar foi acionada para atender a ocorrência. Ambos os veículos transportavam trabalhadores rurais no momento da colisão.

De acordo com os relatos dos condutores, um dos ônibus seguia logo atrás do outro no mesmo sentido da rodovia. O motorista do veículo que vinha atrás afirmou ter sinalizado a intenção de ultrapassagem, mas o ônibus da frente, ao tentar entrar à esquerda, cruzou a pista, causando a colisão. O outro motorista, por sua vez, relatou que parou no acostamento e acionou a seta para realizar a manobra, acreditando que o ônibus de trás o havia autorizado a realizar a conversão. No entanto, a colisão ocorreu na traseira de seu veículo.

Cinco pessoas ficaram feridas no acidente. O motorista de um dos ônibus sofreu uma fratura exposta na perna direita, enquanto uma passageira de 48 anos e outro passageiro de 23 anos sofreram traumatismo craniano. Outros dois passageiros também se feriram, mas em menor gravidade. Todas as vítimas foram socorridas e encaminhadas para atendimento médico em um hospital da região.

