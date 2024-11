Acidente entre dois caminhões em Joinville causa preocupação com abastecimento de água Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 29/11/2024 - 15h32 (Atualizado em 30/11/2024 - 01h42 ) twitter

Um acidente envolvendo dois caminhões no início da manhã desta sexta-feira gerou grande preocupação entre os moradores de Joinville, especialmente devido à proximidade do local com um rio que abastece a cidade. Contudo, a Prefeitura de Joinville emitiu uma nota esclarecendo que o acidente não afetou o abastecimento de água, já que o rio impactado não é utilizado para captação. O vazamento da carga atingiu apenas um rio próximo, mas equipes de resgate conseguiram minimizar os danos. A Defesa Civil orienta os moradores a evitar o contato com a água do rio e solicita que os produtores rurais não permitam que os animais bebam dela. Barreiras de contenção estão sendo colocadas para proteger a bacia hidrográfica da região.

