Acidente entre carros na BR-365 deixa cinco feridos | Balanço Geral Manhã

Um grave acidente entre dois carros na BR-365, no km 502 entre Patrocínio e Uberlândia, na manhã deste sábado (6), deixou cinco pessoas feridas. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a colisão frontal aconteceu por volta das 5h30 e as causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

Um dos motoristas, que apresentava suspeita de hemorragia interna e fratura do fêmur, precisou ser retirado das ferragens do veículo pelos bombeiros. No mesmo carro, estavam uma mulher e uma criança de dois anos, ambas com ferimentos leves. As três vítimas foram encaminhadas para uma unidade de saúde pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

No outro veículo, duas pessoas também sofreram ferimentos leves e foram socorridas pela concessionária que administra a rodovia, a EPR Triângulo.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e controlou o trânsito até a remoção dos veículos. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pela PRF.

