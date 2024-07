Acidente entre carro e caminhão deixa uma vítima morta | Cidade Alerta Minas

Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

Uma morte na BR-365 causou grande comoção e exigiu a interdição do trânsito no local enquanto as equipes de resgate atuavam. O acidente ocorreu quando o motorista de um carro de passeio, que seguia de Patrocínio para Patos de Minas, invadiu a contramão e bateu de frente com um caminhão que vinha no sentido contrário. A frente do veículo menor ficou completamente destruída.

Segundo informações da PRF, equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram imediatamente acionadas para atender a ocorrência. Apesar dos esforços dos socorristas, o motorista do carro de passeio não resistiu aos ferimentos e faleceu no local, antes que a ambulância pudesse sair. A trágica morte no local sublinhou a gravidade do impacto e a urgência do atendimento.

O corpo foi levado para o IML de Patos de Minas, enquanto a perícia técnica da Polícia Civil realizou uma análise detalhada do local do acidente. As investigações seguirão para determinar as circunstâncias exatas da colisão, buscando entender os fatores que levaram a esta fatalidade na BR-365.

