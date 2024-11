Acidente entre carro e caminhão deixa um morto na BR-282 Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 23/10/2024 - 10h52 (Atualizado em 24/10/2024 - 02h01 ) twitter

Um grave acidente na BR-282, na região de Águas Mornas, ocorreu na morte de um homem que ficou preso às ferragens de seu carro após uma colisão com um caminhão na tarde desta terça-feira, 22 de outubro. O acidente ocorreu na milhas 35, interrompendo o trânsito na região. Equipes de emergência foram acionadas para conter o vazamento de óleo na pista, utilizando serragem para evitar riscos de incêndio. Infelizmente, o motorista do carro faleceu no local, enquanto o motorista do caminhão sofreu ferimentos leves. Detalhes sobre o acidente e as ações tomadas para garantir a segurança no trânsito serão apresentados.

