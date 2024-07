Acidente entre caminhões e ônibus deixa mortos e feridos em Rondonópolis (MT) Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 29/07/2024 - 13h02 (Atualizado em 31/07/2024 - 01h11 ) ‌



Um acidente envolvendo dois caminhões e um ônibus terminou com cinco mortos e 11 feridos, na manhã desta segunda-feira (29), em Rondonópolis, interior do Mato Grosso. Uma testemunha registrou imagens dos veículos em chamas após a colisão na BR-364. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o ônibus seguia para Cuiabá, quando o motorista de uma carreta que dirigia no sentido contrário tentou fazer uma ultrapassagem e colidiu de frente com o coletivo. Um caminhão tanque que vinha logo atrás atingiu a traseira do ônibus.

