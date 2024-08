Acidente em Vinhedo (SP): documentos apontam problemas na manutenção da frota da companhia aérea Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 19/08/2024 - 11h00 (Atualizado em 20/08/2024 - 01h30 ) ‌



O 'Domingo Espetacular' teve acesso, com exclusividade, a documentos da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) que apontaram falhas e problemas nos procedimentos de manutenção da frota da Voepass. O histórico da manutenção do avião que caiu em Vinhedo, interior de São Paulo, também faz parte da investigação. O prazo para o primeiro laudo sobre a causa do acidente, segundo a Polícia Federal, é de um ano.

