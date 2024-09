Acidente em Pirabeiraba: carro de professora fica por pouco de cair em rio Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 06/09/2024 - 14h39 (Atualizado em 07/09/2024 - 01h46 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A Tribuna do Povo traz atualizações sobre o acidente ocorrido na região de Pirabeiraba, noticiado ao vivo ontem. A vítima, uma professora, estava a caminho do trabalho quando perdeu o controle do carro em uma curva e caiu em uma ribanceira. O veículo por pouco não caiu no rio, mas a ação rápida das equipes de socorro evitou uma tragédia maior. Márcio Falcão esteve no local e acompanhou o trabalho das autoridades. Saiba mais detalhes sobre esse caso.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.