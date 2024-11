Acidente em Joinville mobiliza bombeiros após carro bater em árvore Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 13/11/2024 - 15h19 (Atualizado em 14/11/2024 - 01h47 ) twitter

Um acidente em Joinville chamou a atenção nesta manhã, mobilizando os bombeiros voluntários da cidade. Um carro colidiu com uma árvore, e a equipe de resgate foi rapidamente acionada para atender a ocorrência. O repórter Felipe Bambace esteve no local para trazer detalhes sobre o incidente, que gerou grande mobilização e preocupação. Não há informações completas sobre o estado do motorista ou se havia passageiros no veículo, mas o atendimento rápido dos bombeiros garantiu o controle da situação e a segurança da área. Acompanhe o relato e os desdobramentos do caso.

