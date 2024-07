Acidente em Jaraguá do Sul: carro atropela ciclista Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 18/07/2024 - 14h56 (Atualizado em 20/07/2024 - 01h43 ) ‌



Um acidente em Jaraguá do Sul deixou um ciclista ferido após uma colisão com um carro. A vítima, que sofreu fortes dores no tórax, foi rapidamente encaminhada ao Hospital São José para avaliação médica. O impacto foi tão severo que a bicicleta ficou completamente destruída. Este incidente chama a atenção para a segurança no trânsito e a importância de cuidados redobrados tanto para motoristas quanto para ciclistas. Acompanhe mais detalhes sobre o estado da vítima e as circunstâncias do acidente.

