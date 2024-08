Acidente em Garibaldi: família pede justiça e quer o responsável preso Aclr|Do canal Record RS no YouTube 31/07/2024 - 10h05 (Atualizado em 01/08/2024 - 01h23 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A mãe que perdeu o filho em um acidente de moto em Garibaldi, na serra gaúcha, no mês de junho, pede ajuda. A família alega que o caminhoneiro causador do acidente, não parou e fugiu do local.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.