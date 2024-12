Acidente em avenida deixa três feridos e relatos dos envolvidos confundem a polícia em BH Aclr|Do canal RecordTV Minas no YouTube 05/12/2024 - 14h32 (Atualizado em 06/12/2024 - 01h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

#RecordMinas

Acidente entre uma caminhonete e uma motocicleta na Avenida Silviano Brandão, no bairro Floresta, na região Leste de Belo Horizonte, deixou três pessoas feridas. Segundo a Polícia Militar, o condutor do carro perdeu o controle da direção e após bater na moto invadiu uma loja de móveis, destruindo parte do estabelecimento. O motociclista e o garupa foram socorridos e levados para atendimento médico. Uma mulher grávida, que estava na calçada, também foi atingida e socorrida. O motorista, um idoso de 92 anos, e o motociclista deram versões diferentes para a polícia.

Inscreva-se no canal da RECORD MINAS: https://www.youtube.com/recordtvminas

Acompanhe a RECORD MINAS nas redes sociais:

‌



Instagram: www.instagram.com/recordminas

Twitter: www.twitter.com/recordtvminas

‌



Facebook: www.facebook.com/recordtvminas

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.