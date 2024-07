Acidente deixa uma pessoa morta e quatro feridas em Uberaba | Balanço Geral Manhã

Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

Um capotamento na manhã de sábado (29) na BR-050, no município de Uberaba, deixou uma pessoa morta e quatro feridas. O acidente aconteceu por volta das 6h25 da manhã no km 140,4 da rodovia federal.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo vinha de Santa Catarina, e após passar pela cidade de Uberaba, o condutor perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou.

Um dos passageiros do banco de trás não resistiu e faleceu no local. O motorista sofreu lesões leves, e outros três passageiros ficaram gravemente feridos, sendo socorridos pela equipe da concessionária Eco-050 para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM).

