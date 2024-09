Acidente de trânsito gera briga generalizada e deixa duas feridas em Patos de Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 11/09/2024 - 11h31 (Atualizado em 12/09/2024 - 02h02 ) ‌



Uma briga generalizada no centro de Patos de Minas resultou na detenção de sete pessoas e deixou duas mulheres feridas. O incidente ocorreu no início da noite de ontem, na Rua José de Santana, e envolveu uma série de agressões, incluindo golpes com capacetes e uso de spray de pimenta. Imagens do confronto mostram claramente os momentos de violência, com os barulhos dos golpes sendo audíveis.

O conflito teve origem em um acidente de trânsito ocorrido no mês passado. A confusão foi desencadeada quando as partes envolvidas no acidente se encontraram novamente, resultando em uma briga que exigiu a intervenção da polícia. Durante a confusão, uma das mulheres foi atingida na cabeça e precisou de atendimento emergencial pelo SAMU. A polícia justificou o uso do spray de pimenta como uma medida necessária para controlar a situação. A autoridade explicou que a confusão poderia ter sido evitada se as partes envolvidas tivessem acionado a polícia na época do acidente. Todos os envolvidos foram levados para a delegacia para prestar depoimento e fornecer suas versões dos fatos.

