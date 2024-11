Acidente de ônibus mata ao menos 17 pessoas em Alagoas Aclr|Do canal Domingo Espetacular no YouTube 24/11/2024 - 23h28 (Atualizado em 25/11/2024 - 01h17 ) twitter

Um acidente de ônibus na região da Serra da Barriga, em União dos Palmares (Alagoas) resultou na morte de ao menos 17 pessoas e deixou 28 feridas. O veículo escolar transportava cerca de 50 passageiros para um evento cultural. Testemunhas relataram problemas mecânicos que levaram o motorista a perder o controle do veículo. Os bombeiros foram acionados às 14h47 e enfrentaram dificuldades devido à localização do acidente. As vítimas foram levadas a hospitais próximos.

