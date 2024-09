Acidente de carro na zona sul do Rio de Janeiro deixa dois mortos Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 02/09/2024 - 16h23 (Atualizado em 03/09/2024 - 02h30 ) ‌



Na zona sul do Rio de Janeiro, dois homens morreram em um acidente de carro. Testemunhas relataram que o motorista perdeu o controle e bateu contra uma árvore na Gávea, região próxima à sede do clube do Flamengo. Quatro pessoas estavam dentro do veículo. Duas pessoas faleceram no local e outras duas foram levadas feridas para o hospital. A força da batida foi suficiente para arrancar o teto e as portas do automóvel. Até o fechamento desta edição, não havia informações sobre o estado de saúde dos sobreviventes.

