Acidente complica trânsito na Ponte Pedro Ivo nesta manhã de sexta-feira em Florianópolis 09/08/2024 - 09h43 (Atualizado em 10/08/2024 - 01h25 )



Um acidente está causando complicações significativas no trânsito da Ponte Pedro Ivo, em Florianópolis. A colisão afetou o fluxo de veículos e gerou congestionamentos na região. O repórter Gabriel Prada traz as últimas atualizações sobre a situação, incluindo detalhes sobre a natureza do acidente e as medidas sendo tomadas para minimizar o impacto no tráfego. Acompanhe as informações ao vivo para entender melhor as condições atuais e como o trânsito está sendo afetado.

