Acidente com três veículos causa capotamento em Uberaba | Balanço Geral Manhã
01/08/2024 - 14h44 (Atualizado em 02/08/2024 - 02h10 )



Um grave acidente envolvendo três veículos ocorreu no bairro Santa Maria, em Uberaba. O incidente resultou no capotamento de um dos carros, deixando uma jovem de 20 anos ferida.

Segundo informações preliminares, a colisão entre os veículos fez com que um dos carros capotasse, parando com as rodas para cima no meio da rua. A motorista do veículo capotado foi socorrida pelos bombeiros ainda no local, com queixas de dores no quadril e na lombar. Após receber os primeiros atendimentos, ela foi encaminhada para um hospital da região para avaliação médica mais detalhada.

O motorista do outro carro envolvido no acidente, um homem de 33 anos, relatou não ter sofrido ferimentos e dispensou atendimento médico no local. Um motociclista de 35 anos que passava pelo local no momento da colisão também foi atingido, mas, por sorte, não sofreu ferimentos graves.

A Polícia Militar esteve presente no local para controlar o trânsito e realizar os procedimentos de praxe em casos de acidentes. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. A dinâmica da colisão e os fatores que contribuíram para o capotamento do veículo serão apurados pelas autoridades competentes.

