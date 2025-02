Acidente com pescador chama atenção para pesca com bombas na Bahia Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 25/02/2025 - 23h22 (Atualizado em 26/02/2025 - 18h12 ) twitter

Um acidente com um pescador chamou a atenção para a pesca com bombas, na Bahia. Osvaldo Pedro dos Santos estava na praia de Caixa Pregos, na ilha de Itaparica, e teve queimaduras pelo corpo e as mãos dilaceradas pelo explosivo. Ele foi levado de helicóptero a um hospital e segue internado em estado grave. A pesca com explosivos é crime ambiental, com pena de 1 a 5 anos de prisão.

