Acidente com caminhão-tanque interdita BR-365 em Patos de Minas | Cidade Alerta Minas
31/10/2024 - 07h37 (Atualizado em 01/11/2024 - 01h45 )

Um acidente envolvendo quatro veículos na BR-365, próximo a Patos de Minas, causou a interdição de aproximadamente 800 metros da rodovia na manhã de ontem. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um caminhão perdeu o freio e colidiu na traseira de outro caminhão-tanque carregado de álcool, desencadeando uma série de batidas. O impacto fez com que o motorista perdesse o controle e batesse novamente na parte dianteira do caminhão-tanque, enquanto um carro que vinha logo atrás não conseguiu frear a tempo e se chocou na traseira de um dos veículos.

Felizmente, ninguém se feriu no acidente. No entanto, o derramamento da carga de álcool motivou a interdição do trecho para segurança dos motoristas que trafegam pela região. Equipes da PRF e do Corpo de Bombeiros estiveram no local para controlar o trânsito e evitar riscos maiores. A previsão é de que a rodovia seja liberada às 19 horas.

Para quem segue de Patos de Minas em direção a Uberlândia, a PRF sugere um desvio pelo asfalto através da BR-352, passando por Rio Paranaíba, Serra do Salitre e Patrocínio, onde é possível retomar a BR-365.

