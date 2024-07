Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

Acidente com boi na MG-226 próximo a Ituiutaba deixa dois feridos | Balanço Geral Sábado

Um acidente envolvendo uma caminhonete e um boi na MG-226, próximo a Ituiutaba, na noite de ontem, deixou dois feridos. De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, a caminhonete, com dois ocupantes, colidiu com o animal que atravessava a pista.

O motorista, de 35 anos, relatou que seguia sentido Capinópolis quando o boi surgiu na pista, impossibilitando a frenagem a tempo para evitar a colisão. Na colisão, tanto o motorista quanto o passageiro sofreram ferimentos leves e foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros.

