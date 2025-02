Acidente aéreo em SP: corpos das vítimas devem ser liberados do IML a qualquer momento Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 08/02/2025 - 12h01 (Atualizado em 09/02/2025 - 01h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Na manhã da última sexta (7), um avião caiu na movimentada Avenida Marques de São Vicente, em São Paulo, resultando na morte do piloto Gustavo Medeiros, 44 anos, e do empresário Márcio Louzada, 49 anos. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal para perícia. Seis pessoas no solo, incluindo passageiros de um ônibus atingido na colisão, precisaram de atendimento médico, mas a maioria já foi liberada.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

TikTok: https://www.tiktok.com/@falabrasil

‌



Threads: https://www.threads.net/@falabrasil

Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.