Acidente aéreo da Voepass: Cenipa conclui inspeção e relatório será liberado em 30 dias
12/08/2024 - 20h10 (Atualizado em 13/08/2024 - 01h09 )



Nesta segunda-feira (12), o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) encerrou as investigações no local do acidente aéreo envolvendo a aeronave operada pela Voepass Linhas Aéreas. O relatório detalhado sobre o acidente deverá ser divulgado no prazo de 30 dias. Acompanhe as últimas atualizações diretamente de Brasília com Danila Bernardes.

