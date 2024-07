Achamos na Cidade: mini gênio de 6 anos, Breno é fera em matemática, geografia e fala inglês Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 16/07/2024 - 14h30 (Atualizado em 17/07/2024 - 01h44 ) ‌



No quadro ‘Achamos na Cidade’, o Balanço foi conhecer o Breno, um garoto de Franca que tem 6 anos de idade e é um mini gênio da matemática! Apaixonado por números, Breno faz contas com rapidez, sabe geografia, inglês e muito mais! A família agora busca uma escola particular para tentar uma bolsa integral para que o menino possa participar de olimpíadas de matemática.

