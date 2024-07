Acesso aos portos de Itajaí e Navegantes está fechado devido ás condições climáticas Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 16/07/2024 - 07h57 (Atualizado em 17/07/2024 - 01h36 ) ‌



O acesso aos portos de Itajaí e Navegantes precisou ser fechado devido às condições climáticas adversas. Navios estão aguardando para entrar no porto, causando preocupações sobre o impacto nas operações e na logística regional. A repórter Greici Siezemel está ao vivo trazendo atualizações sobre a situação, explicando as causas do fechamento e as previsões de reabertura.

