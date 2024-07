Acesso á balsa: ruas de Itajaí mudam sentido para melhorar trânsito Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 25/07/2024 - 09h41 (Atualizado em 26/07/2024 - 01h22 ) ‌



Acompanhe ao vivo as últimas alterações no trânsito que afetam o acesso à balsa entre Itajaí e Navegantes. A repórter Juliana Senne explica as mudanças e como elas vão impactar os motoristas. Além disso, descubra as alterações no trânsito de Balneário Camboriú devido à Festa do Bom Sucesso.

