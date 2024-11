'Acerte ou Caia!': Rico Melquíades fica sem responder a uma pergunta e diz adeus ao jogo Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 01/11/2024 - 14h00 (Atualizado em 02/11/2024 - 01h21 ) twitter

Rico Melquíades, campeão de ‘A Fazenda 13 - Tudo a Ver' tem sempre boas histórias e carisma. Mas ao não saber o nome do filho mais velho do cantor Wilson Simonal, o influenciador fez o apresentador Tom Cavalcante e o público do ‘Acerte ou Caia!’ dar boas gargalhadas. E assim, a líder do dia Maurren Maggi segue no jogo.

---

