''Acerte ou Caia!’: André Vasco vence o sétimo episódio, mas perdeu tudo no 'Desafio Final'

O apresentador André Vasco, que se define como ‘curioso’ nas redes sociais, mostrou que essa característica foi essencial para fazer a alegria do público ao arriscar-se no 'Desafio Final' do game show ‘Acerte ou Caia!’ deste domingo (6). Foi o último a ser intimado para o jogo, ele assistiu à queda de todo o elenco, mas também acabou por perder todo o prémio de 17 mil euros e foi direto para o buraco.

