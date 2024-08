Ação Moradia oferece cursos de qualificação profissional gratuitos para crianças e adolescentes Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 30/07/2024 - 16h46 (Atualizado em 31/07/2024 - 02h00 ) ‌



A ONG Ação Moradia está com inscrições abertas para uma série de oportunidades que visam o desenvolvimento pessoal e profissional de jovens e adultos. A instituição oferece cursos de qualificação profissional para adolescentes a partir de 14 anos e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, voltado para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos.

As inscrições para os cursos e atividades podem ser realizadas até o dia 16 de agosto na sede da ONG, localizada na Rua Canoas, 181, no bairro Morumbi. As aulas têm início previsto para o dia 12 de agosto.

Os cursos profissionalizantes, com duração de 6 meses, são gratuitos e oferecem diversas opções, como auxiliar administrativo, informática, programação, robótica, cabeleireiro, manicure, pedicure, design de sobrancelha, alongamento de unhas e maquiagem. Ao final do curso, os participantes recebem um certificado. Para realizar a inscrição, é necessário apresentar o NIS (Número de Identificação Social) atualizado, CPF, RG e comprovante de endereço.

Além dos cursos profissionalizantes, a Ação Moradia também oferece o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, um programa que promove o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes através de atividades lúdicas, culturais e esportivas. O objetivo é fortalecer os vínculos familiares e comunitários, além de promover a cidadania e o protagonismo juvenil.

