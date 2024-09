Acampamento Farroupilha: dia de últimos ajustes nos piquetes Aclr|Do canal Record RS no YouTube 07/09/2024 - 09h54 (Atualizado em 08/09/2024 - 01h11 ) ‌



Começa, no Parque Harmonia, em Porto Alegre, o Acampamento Farroupilha que é considerado o maior do Rio Grande do Sul. Este ano, serão 187 piquetes. E o dia foi de muito trabalho para deixar tudo pronto.

