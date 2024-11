Acaert premia alunos de Joinville que produziram podcast com o tema No rádio, sua emoção ganha vida Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 27/11/2024 - 15h34 (Atualizado em 28/11/2024 - 01h24 ) twitter

Hoje em Joinville aconteceu a premiação da 4ª edição da Semana Estadual do Rádio, evento que celebrou os melhores podcasts produzidos por alunos de 10 a 15 anos, tanto de escolas públicas quanto privadas. A iniciativa, apoiada pela NDFM Joinville, foi uma grande oportunidade para reconhecer o talento jovem no universo da comunicação. Para falar mais sobre como o evento impactou as escolas e os alunos participantes, recebemos o coordenador de Projetos Especiais da ACAERT, Marco Aurélio, e a comunicadora Tamy Yamada, que compartilham os detalhes dessa ação incrível.

