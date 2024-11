@abrigodogasometro: local precisa de ajuda para animais resgatados Aclr|Do canal Record RS no YouTube 22/11/2024 - 09h26 (Atualizado em 23/11/2024 - 01h29 ) twitter

O “Abrigo do gasômetro”, em Porto Alegre, que foi responsável pelos primeiros socorros aos animais resgatados das enchentes no mês de maio, precisa de ajuda. Eles estão há cerca de 2 meses no novo espaço, mas a construção das baias custa caro e demanda mão de obra voluntária.

