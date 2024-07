Abri meu álbum de 15 Anos! Aclr|Do canal Tici Pinheiro no YouTube 21/07/2024 - 15h29 (Atualizado em 22/07/2024 - 01h09 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Oi, gente! Hoje vou compartilhar com vocês um pedacinho muito especial da minha vida: meu álbum de 15 anos! Isso foi há 33 anos, e cada página desse álbum traz memórias inesquecíveis. Vou contar todas as histórias e momentos que fizeram dessa festa um dos dias mais marcantes da minha vida. E tem um motivo especial para essa viagem no tempo: minha filha Rafa faz 15 anos hoje, e a festa dela é em agosto! Então, nada melhor do que relembrar minha própria festa enquanto nos preparamos para a dela. Espero que vocês gostem de reviver essa época comigo!

📸Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo!

📱 Minhas redes sociais:

Instagram: @ticipinheiro

Publicidade

Twitter X: @TiciPinheiro

TikTok: @ticiampinheiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.