Abraão tem sua fé provada por Deus | Heróis Eternos

Aclr |Do canal RECORD no YouTube

Alto contraste

A+

A-

A fé de Abraão se fortifica e ele oferece sacríficos e ofertas a Deus, mas um pedido do Senhor se torna a grande provação da vida do servo: oferecer Isaque, seu único filho, em holocausto. Abraão obedece a Deus e segue em uma dolorosa jornada de três dias até o Monte Moriá. Foi essa fidelidade ao Senhor que rendeu ao hebreu o título de “pai da fé”. No instante em que Abraão está pronto para matar Isaque, Deus intervém.

Inscreva-se no canal RECORD: http://r7.com/BXRa

Facebook: https://www.facebook.com/recordtvoficial/

Instagram: https://www.instagram.com/recordtvoficial/

Publicidade

Twitter: https://twitter.com/recordtvoficial

Site oficial: https://recordtv.r7.com/

Publicidade

#RECORD

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.