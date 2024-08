Abono salarial liberado há 15 dias ainda não foi sacado por quase 160 mil trabalhadores Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 29/08/2024 - 18h37 (Atualizado em 31/08/2024 - 02h10 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Cerca de 160 mil trabalhadores têm direito ao PIS e ainda não realizaram o saque desse benefício. Após a liberação do último lote do abono salarial em 15 de agosto, faltam R$ 131 milhões para serem retirados. O calendário referente ao ano base de 2022 terminou este mês; no entanto, os saques podem ser feitos até o dia 27 de dezembro. Após essa data, será necessário aguardar o próximo calendário. O abono salarial PIS é um benefício anual concedido a trabalhadores da iniciativa privada no valor de até um salário mínimo.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

‌



Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

‌



#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.